تراند اليوم : المغرب وغانا مباشر .. بث مباشر مباراة المغرب مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب ضد غانا مباشر مباراة المغرب مباشر

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مباراة المغرب وغانا اليوم

فريق المغرب هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الأولي من مباريات كأس الأمم الأفريقية، المنتخب المغربي قد تأهل للبطولة بعد أن خاض التصفيات التي تسبق بداية البطولة حيث استطاع المنتخب المغربي الوصول الي المركز الأول في مجموعتة العاشرة برصيد أربعة عشر نقطه بعد انا لعب ستة مبارايات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربع مباريات وتعادل في مباراتان ولم يخسر اي مباراة في مرحلة التصفيات، واليوم سوف يبحث منتخب المغرب عن تحقيق الأنتصار واكتساب اول ثلاث نقاط له في البطولة.

مباراة المغرب وغانا اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب غانا هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب المغرب، منتخب غانا قد استطاع التأهل الي البطولة بعد ان خاض تصفيات أمم افريقيا واستطاع الوصول الي المركز الأول في مجموعتة الثالثة برصيد ثلاثة عشر نقاط جمعم المنتخب بعد أن لعب ستة مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربعة مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة أيضاً في التصفيات المؤهلة للبطولة، منتخب غانا سوف يبحث اليوم هو ألاخر عن تحقيق الأنتصار في اول مباراة له في البطولة أمام نظيرة المغربي واكتساب الثلاث نقاط.