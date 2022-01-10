تراند اليوم : المغرب غانا مباشر .. المغرب وغانا مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر

المغرب غانا مباشر المغرب وغانا مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد غانا morocco vs ghana في كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 10 يناير ، من المقرر اليوم ان تنطلاق مباريات المجموعه الثالثه في بدايه الكان بمواجهه من العيار الثقيل سوف تجمع المنتخب المغربي الباحث عن تعوض الخروج المبكر من النسخه الماضيه بخصمه المنتخب الغاني مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاول لحساب منافسات دور المجموعات من كاس الامم الافريقيه لهذا الموسم ، وسوف تقام مواجهه المنتخب المغربي ونظيره الغاني الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة المغرب وغانا

المنتخب المغربي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك في بدايه مشوراه في النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب المغربي بعد الخروج من منافسات النسخه الماضيه من الكان من دور ال16 كان قد تاهل بكل سهوله مع المدرب بوسني وحيد خليلوزيتش وذلك بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 14 نقطه حيث حقق المنتخب المغربي الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان ولم يخسر المنتخب اي مباراه في التصفيات ، المنتخب المغربي سوف يخوض مباراته الاولي وهو يبحث عن تقديم عرض قوي امام المنتخب الغاني وحصد اول ثلاث نقاط له في البطوله.

مباراة غانا والمغرب يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غانا فهو الطرف الثاني في قمه مباريات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه في هذا النسخه ، المنتخب الغاني هو الاخر كان قد خرج من منافسات دور ال16 في النسخه الاخيره من الكان ولون المنتخب الغاني بعد هذه النسخه كان قد نجح في التاهل بكل سهوله مع مدربه ميلوفان راييفاتس من التصفيات حيث ان المنتخب الغاني قد تصدر مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 13 نقطه حيث حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر ايضا مباراه واحده ، المنتخب الغاني سوف هو الاخر سوف يخوض قمه الجوله الاولي مع خصمه المغربي وهو يبحث عن تقديم اداء جيد والخروج من المباراه بنتيجه جيده.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد غانا

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد غانا مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الاولي من المتوقع ان يلعب منتخب المغرب المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد ، وفي خط الوسط سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا ، وفي خط الوسط الهجومي سفيان بوفال ، وفي خط الهجوم أيوب الكعبي - يوسف النصيري.

تشكيلة غانا المتوقعة ضد المغرب

تشكيلة غانا المتوقعة ضد المغرب في مباراة الافتتاح من دور المجموعات من المتوقع ان يلعب منتخب غانا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي جوجو ولاكوت ، وفي خط الدفاع أندي يادوم - دانيال أمارتي - أل يكساندر دجيكو - عبد الرحمن بابا ، وفي خط الوسط اندريه ايوه - توماس بارتي - إدريسو بابا - كمال الدين سليمانا ، وفي خط الهجوم جوردان أيو - ريشموند بواكي