تراند اليوم : مباراة غينيا مباشر .. بث مباشر غينيا HD بث مباشر مباراة غينيا ومالاوي مشاهدة مباراة غينيا اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا ضد مالاوي guinea vs malawi في منافسات كاس الامم الافريقيه اليوم الاثنين ، حيث من المقرر اليوم ان يبدا المنتخب الغيني موشراه في هذه النسخه من كاس الامم بمواجهه منتخب مالاوي الذي يسجل المشاركه الثالثه في كاس الامم مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه في هذه النسخه ، وسوف تلعب الليله مباراه غينيا و مالاوي علي ارضيه ملعب كويكونغ ستاديوم وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده في بدايه البطوله ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 10 يناير مباراه غينيا و مالاوي في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مسااء بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة غينيا ومالاوي

منتخب غينيا يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات المجموعه الثانيه في مباريات دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغيني كان قد وصل الي نهائيات كاس الامم الافريقيه في هذه النسخه بعد ان احتل المركز الثانيه في المجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 11 نقطه حيث حقق المنتخب الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب الغيني مباراه واحده في التصفيات ، المنتخب الغيني قبل بدايه مشوراه في هذه النسخه كان قد لعب مبارتان وديتين من اجل الاستعداد مع منتخب رواند وقد حقق المنتخب الغيني الانتصار في المبارتان.

مباراة مالاوي وغينيا يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب مالاوي فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الجوله الاولي من دور المجموعات لمنافسات كاس الامم الافريقيه ، منتخب مالاوي هو الاخر كان قد قدم اداء جيد في التصفيات ونجح في بلوغ كاس الامم في هذه النسخه بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه في التصفيات برصيد 10 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه وخسر المنتخب مبارتان في التصفيات ، المنتخب المالاوي هو الاخر كان قد خاض مباراه وديه قبل المشاركه في كاس الامم والتي كانت مع جزر القمر وقد حقق المنتخب الانتصار في هذه المباراه بثلاث اهداف لهدفين.

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد مالاوي

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد مالاوي مساء اليوم الثلاثاء في دور المجموعات من المتوقع ان يلعب منتخب غينيا المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي موسى كامارا ، وفي خط الدفاع ايسياجا سيلا - سيدو سو - محمد كامارا - ابراهيما سيسي ، وفي خط الوسط مامادو كين - أمادو دياوارا -إبراهيما كونتي ، وفي خط الوسط الهجومي نابي كيتا ، وفي خط الهجوم محمد بايو - خوسي كانتي.

تشكيلة مالاوي المتوقعة ضد غينيا

تشكيلة مالاوي المتوقعة ضد غينيا في مباراة الافتتاح من الجولة الاولي من المتوقع ان يلعب منتخب مالاوي بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إرنست كاكوبوي ، وفي خط الدفاع جوميزجاني شيروا - ليمبيكاني مزافا - دينيس تشمبيزي - ستانلي سانودي ، وفي خط الوسط تشارلز بيترو - بيتر باندا - تشيمويموي إيدانا - فرانسيسكو مادينجا ، وفي خط الهجوم كودا مويابا - جابادينهو مهانجو.