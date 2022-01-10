تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مقابلة المغرب اليوم مباشر

المغرب مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مقابلة المغرب اليوم مباشر مباراة المغرب مباشر يستعد المنتخب المغربي لبدء طريقه في بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة حاسمة ومهمة أمام منتخب غانا في السادسة مساء اليوم الإثنين 10 يناير الموافق هجريًا 7 جماد الأخر 1443، ويستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" مباراة المغرب وغانا التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات (المغرب - غانا - الجابون - جزر القمر) وذلك تحت راية كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك منتخب المغرب قائمة لاعبين ليس لها مثيل حيث يدخل مواجهة غانا بقائمة تضم الكثير من اللاعبين الذهبين منهم أشرف حكيمي لذا من المتوقع أن تشهد هذه النسخة منافسة أسود الأطلس على اللقب القاري كما هو الحال لغانا التي ستستخدم جميع أوراقها للفوز على المغرب.

وأصيب 15 لاعبا في صفوف المنتخب المغربي بفيروس كورونا من ضمنهم بدر بانون مدافع النادي الأهلي الذي أصيب للمرة الثانية على التوالي، كما تأكد عدم مشاركة الثلاثي الهجومي أيوب الكعبي و يوسف النصيري وريان مايي مما يجعل أسود الأطلس ضعفاء في خط الهجوم، كما سيغيب أيمن برقوق بسبب إصابته بكورونا.

وحصد المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة في تاريخه في نسخة 1976 على حساب منتخب غينيا، واستطاع منتخب المغرب الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 2004 عندما خسر أمام أصحاب الأرض "منتخب تونس" بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر حصد منتخب غانا اللقب 4 مرات طوال تاريخه، بدأها بحصد أول ألقابه عندما استضاف النسخة الرابعة للبطولة عام 1963 حيث فاز وقتها في المباراة النهائية على منتخب السودان بثلاثية نظيفة، هذا ونجحت غانا في الوصول للمباراة النهائية نسخة 2015 لكنها خسرت أمام منتخب ساحل العاج بركلات الجزاء.