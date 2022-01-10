تراند اليوم : طبق رمضان جمبري بصلصة جوز الهند

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متابعات - الخليج 365
المقادير
2 x عدد فص ثوم مهروس
2 x معلقة كبيرة بصل أخضر
2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
1 x معلقة صغيرة صويا صوص
1 x كيلو جمبرى
1 x معلقة صغيرة جنزبيل
1 x معلقة صغيرة عسل نحل
½ x كوب حليب جوز الهند
½ x معلقة صغيرة نشا
½ x معلقة صغيرة شطة
¼ x معلقة صغيرة ملح
الخطوات
في وعاء نخلط حليب جوز الهند و الصويا صوص و الليمون و العسل ومعجون الفلفل الحار بالثوم و الجنزبيل و النشا و الثوم والملح ونخلط جيدا.
في حلة نسخن الزيت ونضيف الجمبري و الشطة والبصل الاخضر المفروم حتى ينضج ثم نسكب علية مزيج صلصة جوز الهند يقدم ساخن مع الارز البسمتي.