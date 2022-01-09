تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. ماتش الكاميرون مباشر بث مباشر ماتش الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر لمباراة الكاميرون بث مباشر لمباراة الكاميرون اليوم مشاهدة مباراة الكاميرون الان ماتش الكاميرون اليوم وتنطلق النسخة 33 من البطولة يوم الأحد حيث ستواجه الكاميرون المضيفة بوركينا فاسو في ملعب بول بيا في أولمبي تعتبر الكاميرون مرشحة قوية ومن المتوقع أن تحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى مع وجود بوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر تدخل الكاميرون المباراة بأربع انتصارات متتالية في المباريات التنافسية وهي المرشحة هنا علي موقع yalla live .

الكاميرون ضد بوركينا فاسو وجها لوجه



التقى الجانبان تسع مرات في جميع المسابقات الكاميرون تتصدر قائمة الانتصارات 4-1 في حين انتهت أربع مباريات بالتعادل جاء فوز بوركينا فاسو الوحيد على أصحاب الأرض في مباراة ودية عام 2018 لم تهزم الكاميرون في مبارياتها الخمس على أرضها في عام 2021 وكانت آخر خسارة لها على أرضها في مباراة ودية ضد غينيا في عام 2017 دخلت بوركينا فاسو المباراة بعد سلسلة رائعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث لم تهزم في جميع مباريات الدور الثاني الست بما في ذلك تعادلين ضد حامل اللقب الجزائر.

تمتلك الأسود التي لا تقهر فريقًا قويًا للمنافسة بقيادة أمثال فينسينت أبو بكر واللاعب المتألق كارل توكو إيكامبي لقد فازوا بخمسة من مبارياتهم الست في تصفيات الدور الثاني لكأس العالم وسيتطلعون لبدء حملتهم بالفوز لم تهزم بوركينا فاسو في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات ولديها فريق متوازن في حين أنهم بدوا قساة في مبارياتهم السابقة فمن المتوقع أن يواجهوا أصحاب الأرض والفوز بفارق ضئيل للكاميرون هو النتيجة الأكثر ترجيحًا هنا.