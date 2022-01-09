تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر HD مباراة الكاميرون مباشر بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو يلا شوت

الكاميرون مباشر مباراة الكاميرون مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر بث مباشر بوركينا فاسو والكاميرون البث المباشر لمباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، يوم الأحد المقبل الموافق 9 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء، علي ملعب الأوليمبي، في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مباراة الكاميرون بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

تنطلق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 9 يناير الجاري، علي ملعب الأوليمبي.

وتنطلق النسخة 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري، وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل. ويشارك 24 منتخبًا في بطولة كأس أمم إفريقيا هذا العام، تم تقسيمهم على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث لـدور الـ16 بالبطولة. وتتأهب المنتخبات الإفريقية لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022. وكما هي العادة سيكون افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث ستلعب الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة منتظرة. ويكشف جدول مباريات كأس أمم إفريقيا عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة أميركا الجنوبية وغيرها من البطولات الكبرى. يتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثانى فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات. وكشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتى سوف تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وجاءت نتائج مجموعات كأس الأمم على النحو التالي.. المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبي.