تراند اليوم : مباراة الكاميرون بث مباشر .. ماتش الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر cameroun vs burkina faso مباراة الكاميرون مباشر

مباراة الكاميرون بث مباشر ماتش الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر cameroun vs burkina faso مباراة الكاميرون مباشر تنطلق مجريات بطوله كـأس امم أفريقيا بأولى لقاءات البطوله بين كلاً من منتخـب الكاميرون ونظيره العنيد منتخـب بوركينا فاسو.

تشكيلة الكاميرون ضد بوركينا فاسو

ضربت موجة من الإصابات منتخـب الكاميرون بالفـترة الاخيرة والتي وضعته فى مأزق أثناء لقاءات بطوله امم أفريقيا، ومن المتوقع ان يخوض البرتغالى تونى كونسيساو، مدير فني المنتخـب الكاميرونى مواجهته المقبلة بالتشكيـل الأتي ذكره:

فى حراسة المرمي: أونانا.

وفى خط الدفـاع كلاً من: فاي نجوران، مبايزو، جيروم أونجين، إيبوسي.

بينما فى خط الوسـط: أونانا جونيور، زامبو انجيسا، إيفان نيو.

وفى خط الهجــوم كلاً من: تشوبو موتينج، كلينتون نجي، فىنسينت ابو بكر.

موعد المباراه والقنوات الناقله

يستقبل منتخـب الكاميرون نظيره منتخـب بوركينا، مساء اليـوم الموافق 9 يناير الجاري، وذلك ضـمن مجريات لقاء الجوله الاولى ببطوله كـأس امم أفريقيا بموسمها الحالي، على ان تنطلق مجريات الجوله الإفتتاحية السابق ذكرها فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهره، أو فى تمام الساعة السابعه مساءً بتوقيت مكة المكرمه، وفى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.