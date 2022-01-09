تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر بوركينا فاسو والكاميرون

بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر بوركينا فاسو والكاميرون مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة السادسة مساء على ستاد باول بيا ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، وتتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى الكاميرون لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يتصارع على لقبها أفضل منتخبات القارة، ويفتحح المنتخب الكاميروني البطولة بمواجهة بوركينا فاسو في لقاء سيتسم بالندية والإثارة منذ الدقيقة الأولى وحتى الثواني الأخيرة من المواجهة، الكاميرون تأهل للدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وسيبحث المنتخب الكاميروني عن التتويج باللقب واستغلال عاملي الأرض والجمهور لإعتلاء منصات التتويج.

الأسطورة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني حرص على التواجد في المران الختامي للأسود قبل لقاء اليوم من أجل تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، وتواجد في المران الأسطورة الحية روجيه ميلا الذي طالب من اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز، ومنح الثقة لجماهيرهم في بداية مشوار البطولة، وسيخوض المنتخب الكاميروني لقاء اليوم بالقوة الضاربة لتحقيق الفوز في بداية رحلة البحث عن اللقب.

تشكيل الكاميرون المتوقع أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مايكل نجادو نجادجي - نوهو تولو - هارولد موكودي - كولينز فاي

خط الوسط: أندريه زامبو أنجيسا - صامويل إيفس أوم جويت - مارتين هونجلا

خط الهجوم: نيكولا مومي نجامالو - فينسنت أبوبكر - كارل توكو إيكامبي

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الجانب الأخر يتطلع منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية لتعويض الجماهير عن الانكسار الذي حدث للفريق خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، منتخب بوركينا فاسو فشل في الوصول للدور النهائي من التصفيات بعدما جاء في المركز الثاني خلف الجزائر صاحب الصدارة، وخاض بوركينا فاسو لقاء ودي قبل لقاء اليوم أمام الجابون وحقق الفوز بثلاثية دون رد، وسيبحث عن تقديم أفضل أداء أمام البلد المستضيف من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم.

تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الكاميرون

حراسة المرمى: كواكو هيرفي كوفي

خط الدفاع: ستيف ياجو - إيسوفو دايو - إدموند فيصل تابسوبا - عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه - جوستافو سانجاري

خط الوسط الهجومي: آداما جيرا - سيريل بايالا - بيرتراند تراوري

خط الهجوم: محمد كوناتي