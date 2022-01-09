تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. ماتش الكاميرون بث مباشر مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر beinmatch بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو

ماتش الكاميرون بث مباشر beinmatch بث مباشر مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر الكاميرون تبدأ أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية بمباراة الأفتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو مساء اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مواجهات دور المجموعات للبطولة القارية، وتستضيف دولة الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير 2022.

وينافس المنتخب الكاميروني صاحب الأرض في حدود المجموعة الأولى مع المنتخبات التالية بوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر، ويذكر أن منتخب الرأس الأخضر سيلتقي مع نظيره الأثيوبي عند العاشرة مساء اليوم في ختام منافسات الجولة الأولى للمجموعة.

الإتحاد الكاميروني سبق وأعلن نسبة الحضور الجماهيري في مبارياته بصفته المستضيف والتي من المقرر أن تبلغ 80٪ من سعة الملعب، فيما حدد الإتحاد الأفريقي نسبة الحضور في مباريات المنتخبات الأخرى لتبلغ 60٪ من سعة الملعب مع التشديد في الأجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في التاريخ بمشاركة 24 منتخبًا بعدما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة عدد الفرق المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا بداية من نسخة عام 2019 التي أقيمت في القاهرة، ومنذ ذلك تم تأجيل هذه النسخة من أمم أفريقيا لمدة عام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.