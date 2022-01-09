تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. بث مباشر مباراه الكاميرون بث مباشر مباراه الكاميرون وبوركينا فاسو HD كاس الامم الافريقية بث مباشر HD

الكاميرون مباشر بث مباشر مباراه الكاميرون بث مباشر مباراه الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر الكاميرون كاس الامم الافريقية بث مباشر منتخب الكاميرون لمباراة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية أمام نظيره بوركينا فاسو، الأحد 8 يناير 2022، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية، وفي هذا المقال يمكنكم التعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها. يستقبل ملعب " باول بيا ستاديوم" مباراة الإفتتاح بين كل من الكاميرون ونظيره بوركينا فاسو، الأحد 8 يناير 2022، في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة " مصر"، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يدخل منتخب الكاميرون هذه المباراة بثقة كبيرة، حيث أنه صاحب الأرض ومستضيف البطولة، وهذا ما يزيد من معنوياته في اللقاء، ويمنحه الثقة في تحقيق الانتصار، من أجل تقديم إفتتاحية قوية تليق بصاحب الأرض، لذلك يسعى لتحقيق الانتصار والخروج بالعلامة من اللقاء.

وفي الناحية الأخرى يستعد منتخب بوركينا فاسو لهذه المواجهة القوية بكل قوة وتركيز، حيث أنه أمام أقوى منتخبات البطولة، لذلك لابد من الاستعداد بشكل قوي، من أجل ضمان تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار بشكل جيد في البطولة وضمان التواجد بمركز قوي منذ البداية.

مجموعة المنتخبين

يقع منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى كونه صاحب الأرض إلى جانب بوركينا فاسو وكل من إثيوبيا، الرأس الأخضر.

في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة " مصر"

في الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية "مكة المكرمة"

وتنقل المباراة عبر قناة الجزائرية الأولى، bein Sport Max 1,2

بصوت المعلق "عبد العزيز بن سالم"، " الجزائرية"

والمعلق " رؤوف خليف"، "bein".