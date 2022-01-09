تراند اليوم : بث مباشر الامم الافريقيه .. بث مباشر مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو HD مباراه الكاميرون اليوم مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

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كان آخر ظهور للمنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في تصفيات القارة الافريقية المؤهلة الى نهائيات العالم والتي تمكن فيها من تصدر المشهد في المجموعة الثالثة والتأهل الي الي المرحلة الاقصائية للتأهل وذلك بعد أن خاض منافسات ست مباريات لم ينهزم منها سوى في مباراة واحدة فيما تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات ولم يتعادل في أي من المباريات في دور المجموعات ليحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد خمسة عشر نقطة ويتأهل الى الادوار الاقصائية التي ستقام قرعتها في الأيام المقبلة.

أما منتخب بوركينا فاسو فقد فشل في الحصول على بطاقات التأهل الى الادوار الاقصائية في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الي نهائيات كأس العالم بعد خاض منافسات دور المجموعات في إطار المجموعة الاولى واكتفى بإنهاء المنافسات في المركز الثاني بعد أن خاض منافسات ست مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات منها فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات وبالرغم من أنه لم ينهزم في أي من المباريات فقد توقف رصيده عند اثنتي عشر نقطة ليحل في المركز الثاني بعد منتخب الجزائر الذي حصد بطاقة التأهل.