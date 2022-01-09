تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول HD بث مباشر ليفربول وشوروسبري تاون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ليفربول ضد شوروسبري تاون liverpool vs shrewsbury town fc اليوم الاحد في كاس الاتحاد الانجليزي ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم علي ارضيه ملعبه في بدايه مشوراه في كاس الاتحاد الانجليزي بفريق شوروسبري تاون اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ليفربول و شوروسبري تاون اليوم علي ارضيه ملعب آنفيلد وذلك في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ليفربول وشوروسبري تاون

ليفربول هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور الثالث من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، ليفربول قبل مواجهه اليوم لم يخوض مباراته امام ارسنال في ذهاب الدور نصف النهائي من كاس الرابطه الانجليزيه وذلك بسبب اصابه عدد من لاعبين الفريق فيروس كورونا من بعد ان لقاء تشيلسي في الدوري الانجليزي والذي تعادل فيها الفريق بهدفين لكل فريق ، ليفربول علي ارضه اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار وتامين العبور السهل الي الدور التالي من البطوله.

مباراة شوروسبري تاون وليفربول يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق شوروسبري تاون فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، فريق شوروسبري تاون كان قد نجح في تخطي فريق كارلايل في الجوله الثانيه من كاس الاتحاد الانجليزي وقد حقق شوروسبري تاون الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق شوروسبري تاون هو الاخر سوف يلعب المباراه وهو يريد تحقيق المفاجأة امام ليفربول والتاهل للدور التالي من كاس الاتحاد.