تراند اليوم : مباراة الريال مباشر .. ريال مدريد اليوم مباشر فالنسيا بث مباشر مباراه ريال مدريد HD ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر HD

مباراة الريال مباشر ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر مباراه ريال مدريد ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يحل فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني ، والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

عانى رويال خسارة مفاجئة في أول لقاء له بالعام الجديد ، عندما خسر أمام خيتافي ، ليوقف رصيده عند 46 نقطة ، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الذي لعب مباراة أقل ، ويسعى الفريق للعودة للانتصارات لمواصلة. ليكون القائد. من ناحية أخرى ، يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 28 نقطة ، وبعد فوزه في مباراة الديربي أمام ليفانتي ، خسر الفريق على أرضه أمام إسبانيول ، ويسعى للتعويض وتحقيق نتيجة إيجابية ضد متصدر الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم السبت 8 يناير 2022 على ملعب لويس كارمينيس. سيطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، 11:00 بتوقيت السعودية.\

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد – فالنسيا السبت 8 يناير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – داني كارباخال

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لفالنسيا

من المتوقع أن يعتمد مدرب الخفافيش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيلسين

خوسيه جايا – هوجو جويلامون – عمر ألديريتي – دانييل واس

هوجو دورو – كارلوس سولير – يوروس راتشيتش – هيدلر كوستا

جونكالو جيديش – ماكسي جوميز