تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر مباراة ريال مدريد HD مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد اليوم مباشر

مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد مباشر بث مباشر ريال مدريد يخوض نادي ريال مدريد بكامل استعداداته مواجهة صعبة أمام فالنسيا في الجولة العشرون من الدوري الإسباني موسم 2021-22، مباراة ريال مدريد وفالنسيا تقام مساء اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي الذي يستعد لفتح باب الإنتصارات من جديد من خلال مواجهة فالنسيا.

ويتمتع ريال مدريد في مباراة اليوم بدعم كبير من جماهيره لبدء مرحلة التتويج باللقب عبر التقدم خطوة تلو الأخرى من خلال تحقيق الفوز تلو الأخر وذلك بعدما افتتح النادي الملكي العام الجديد بهزيمة صعبة أمام خيتافي بهدف نظيف سجله إنيس أونال، مما جعل رصيد ريال مدريد يتجمد في الجولة الماضية عند 46 نقطة.

أما على الجانب الأخر يعيش فالنسيا حالة من عدم التوازن لكنه حقق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية إنتهت بهزيمته 2 - 1 أمام ضيفه إسبانيول في أخر مبارياته بالدوري، لذا يطمح فالنسيا الذي يمتلك 28 نقطة يحتل بهم المركز السابع إلى التعويض وتحقيق نصر خارج التوقعات أمام الفريق الأقرب لتحقيق اللقب هذا الموسم.

وجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لم يخسر على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" طوال 26 مباراة قاد فيها الإيطالي النادي الملكي لتحقيق 21 فوز، وتعادل في 5 مناسبات، فيما لم يخسر فالنسيا في أخر مبارتين خارج أراضيه ويطمح للفوز الثالث، ليكون بداية لكسر رقمه الذي حققه عام 2017 عندما فاز في 4 مباريات على التوالي تحت قيادة الإيطالي مارسيلينو تورال.