تراند اليوم : ريال مدريد وفالنسيا مباشر .. ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

ريال مدريد وفالنسيا مباشر ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإسباني، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة،يدخل الريال بمعنويات مرتفعةة أمام فالنسيا اليوم, لاسيما بعدد أن فاز في آخر مواجهتين أمام الخفافيش, ويدفع أنشيلوتي بنجومة للفوز الثالث على التوالي وربما تكرار إنجاز موسم 2009 والفوز لخمس مباريات متتالية على منافسه اليوم, وخسر نادي فالنسيا 90 مباراة أمام الريال وهو رقم قياسي لم يحققه فريق آخر أمام خفافيش إسبانيا, وخلال 26 مباراة متتالية لم يعرف الريال الخسارة على ملعبه مع مدربه كارلو أنشيلوتي, حيث فاز في 21 وتعادل في 5لقاءات, كما أنه حافظ على نظافة شباكة لمدة 348 دقيقة لعب, وزار الملكي شباك فالنسبا بـ 40 هدف في 19 مباراة, أي أنه يمتلك معدل تهديفي جيد أمام نظيرة اليوم, ولدى فالنسيا كلمة السر التي قد تمكنه من الفوز اليوم, وهو لهدف الرئيسي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خارج الملعب, وربما تحقيق إنجاز موسم 2017 حينما فاز في 4 مباريات متتالية.

سيكون ريال مدريد أمام مهمة صعبة عندما يلتقي مع فالنسيا، ريال مدريد قادم للقاء اليوم من انتصار مثير أمام ديبورتيفو ألكويانو في كأس ملك إسبانيا ليعبر للدور ربع النهائي من البطولة، فريق ريال مدريد سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل استعادة التوازن على مستوى الليجا بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام خيتافي في الجولة الماضية بهدف دون رد في أخر جولاته بالدوري الإسباني، فريق ريال مدريد سيكون سيكون مشطط قبل لقاء اليوم ولا سيما وأنه سيكون أمام قمة نارية أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني يوم الأبعاء المقبل.

ريال مدريد سيفقد ماريانو دياز في لقاء برشلونة القادمة بسبب الإصابة حيث أن الفحوصات الطبية كشفت أن اللاعب لديه مشكلة عضلية ستجبره على التوقف للعلاج ثم التأهيل، ويعاني ماريانو دياز من تمزق عضلي بسيط في أوتار الركبة اليسرى، مما يتسبب في غيابه عن مواجهة فالنسيا في الليجا وبطولة كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد يعتلي قمة ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة بعدما فاز في 14 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز الفريق 41 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام خفافيس إسبانيا فريق فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الناحية الأخر سيبحث فريق فالنسيا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في لقاء اليوم ولا سيما وأن الفريق مني بالهزيمة في الجولة الماضية أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف، فالنسيا حقق الفوز على قرطاجنة في كأس ملك إسبانيا، ويتطلع الفريق إلى مواصلة النتائج الإيجابية واستغلال الفوز الأخير بالكأس من أجل الخروج من تحدي ريال مدريد بنتيجة إيجابية تساهم في تقدمه للأمام بجدول ترتيب الليجا.

فالنسيا سيتواجد في لقاء اليوم بالمرتبة الثامنة برصيد 28 نقطة حصدهم من الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5 مباريات، وأحرز الفريق 31 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: تيري كوريا – غابريل باوليستا –عمر الديريتي– خوسي لويس غايا

الوسط: كارلوس سولر باراغان - دانييل واس - أوروس راسيتش - دينيس تشيريشيف

الهجوم: جونسالو جيديش – ماكسيميليانو غوميز