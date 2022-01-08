تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد HD بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع

ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت رابط البث المباشر لمواجهه ريال مدريد ضد فالنسيا real madrid vs valencia اليوم السبت في بدايه منافسات الدور الثاني من الدور الاسباني ، حيث من المقرر اليوم ان تنطلاق منافسات النصف الثاني من الدوري الاسباني لهذا الموسم بمواجهه قويه ومنتظره مساء اليوم وذلك عندما يستقبل ريال مدريد متصدر الدوري في هذا الموسم علي ارضيه ملعبه تاسع جدول الترتيب فريق فالنسيا الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع العشرين من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف يستقبل معقل الريال سانتياجو برنابيو هذه المواجهه مع خصمه فالنسيا وذلك في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز الريال في الميستايا بهدفين مقابل هدف ، وسوف تبدا المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

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ريال مدريد هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الفريق الملكي في النصف الثاني من الدوري الاسباني في هذا الموسم ، الريال في النص الاول من الموسم كان قد اكستاح كل فرق الدوري واستحق تصدر الدوري برصيد 46 نقطه وذلك بعد ان لعب 20 مباراه ومن خلالهم كان فريق الريال قد حقق الانتصار في 14 مباراه وتعادل في اربع مباريات وخسر الريال مباراه واحده في الدور الاول ، والخساره الوحيده للريال كانت خارج ارضه في اخر مباراه لعبها في الدور الاول وعلي يد فريق خيتافي يوم الاحد الماضي وخسر الريال هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ.

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وعلي الجانب الاخر فريق فالنسيا فهو الضيف في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الاسبوع العشرين من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق فالنسيا قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطه وذلك بعد ان خاض 19 مباراه في النصف الاول من الموسم من خلالهم كان فريق فالنسيا قد حقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل ايضا في 7 مباريات وخسر فالنسيا خمس مباريات قبل مواجهه الريال الليله ، واخر مباراه لعبها فالنسيا في الدوري كانت مع فريق اسبانيول في نهايه مشوراه في الدور الاول وقد خسر فالنسيا هذه المباراه التي انتهت بهدفين مقابل هدف.