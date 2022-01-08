تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. برشلونة مباشر اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر

مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر مباراة برشلونة مباشر بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر برشلونة برشلونة مباشر اليوم تشكيلة برشلونة ضد غرناطة نضعها لكم في السطور التالية حيث يترقب الجمهور انطلاق هذه المواجهة بكل قوة وحماس، فمن المقرر أن ينطلق الديربي الإسباني اليوم السبت الموافق 8 يناير 2022، في الأسبوع العشرون من الدوري الإسباني “الليجا”، وستكون مهمة تشافي هيرنانديز قيادة الفريق نحو المزيد من الانتصارات على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها البلوغرانا منذ انطلاق الموسم الحالي.

وتقام مباراة برشلونة وغرناطة على ملعب لوس كارمينيس، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة البرشا عودة بعض اللاعبين البارزين بالرغم من تصريحات تشافي الذي أكد أنه يخشى بالتسرع في ضم اللاعبين المصابين للتشكيلة، مما يثير الشكوك حول مشاركة كل من أنسو فاتي وبيدري ممفيس ديباي، ويأمل اللاعبين تحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة وحصد الدرجة الكاملة على أمل التقدم في ترتيب الدوري الإسباني.

وسيدخل البلوغرانا المواجهة المنتظرة بعد أن حقق الفريق الفوز في الجولات السابقة، فقد تغلب على ليناريس في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بهدفين مقابل هدف، وعلى مستوى الدوري الإسباني فقد حقق الفوز على مايوركا بهدف واحد دون رد.

وستنطلق مواجهة برشلونة وغرناطة على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة برشلونة ضد غرناطة

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

في خط الدفاع: داني ألفيش، إيريك جارسيا، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه

في خط الوسط: نيكولاس إيجليسياس، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

في خط الهجوم: إلياس أكوماتش، عثمان ديمبلي، لوك دي يونج.