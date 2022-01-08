تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر مباراة برشلونة HD برشلونة وغرناطة بث مباشر

بث مباشر برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة مباراة برشلونة مباشر برشلونة وغرناطة بث مباشر يستضيف ملعب "نويفا لوس كارمينيس" صاحب الـ23 ألف مقعد مباراة برشلونة وغرناطة عند تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وذلك مساء اليوم السبت الموافق 8 يناير 2022، نادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز يواجه غرناطة بقيادة روبرت مورينو تحت مظلة الجولة الـ20 للموسم الحالي من الدوري الإسباني.

البلوجرانا يتحسن منذ عدة جولات في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 31 نقطة حصدهم في 19 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات، فيما تعادل برشلونة 7 مرات، بينما يمتلك غرناطة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة حصدهم من خمسة إنتصارات، فيما تقاسم غرناطة النقاط 8 مرات.

كانت نتائج برشلونة شبه إيجابية في أخر 4 مواجهات في الدوري بعدما (فاز 2 - تعادل 2)، حيث تعادل إيجابيا أمام أوساسونا بهدفين لكل منهما، ثم فاز على فريق إلتشيه 3 - 2 ثم تعادل أمام إشبيلية بهدف لكلاهما، وفي الجولة الماضية فاز فريق البلوجرانا أمام مايوركا بهدف مقابل لا شئ.

على الجانب الأخر بعدما حقق غرناطة مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز 2 - 1 على أتلتيكو مدريد في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة، تعادل سلبيا في الجولة الماضية أمام إلتشيه.

غرناطة لم يخسر في أخر مبارتين ضد برشلونة بالدوري الإسباني حيث فاز واحدة وتعادل في أخرى، وقبل ذلك لم يستطيع غرناطة الفوز سوى في مبارتين فقط أمام النادي الكتالوني من أصل 19 مواجهة، فيما كان الفوز نصيب البلوجرانا في 8 مباريات من أصل 10 لعبها الفريقين في الدوري على ملعب غرناطة.