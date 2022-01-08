تراند اليوم : برشلونة مباشر .. ماتش برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر الأن برشلونة وغرناطة مباشر برشلونة وغرناطة بث مباشر

برشلونة مباشر مباراة برشلونة مباشر الأن برشلونة وغرناطة مباشر بث مباشر مباراة برشلونة برشلونة وغرناطة بث مباشر وتنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق غرناطة اليوم في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن برشلونة يطمح في إضافة إنتصار جديد في مشواره علي حساب الخصم للتواجد في المركز الحالي والمنافسة علي أحد مراكز التوب فور، بينما يحاول نادي غرناطة أن يكون لديه نتيجة إيجابية.

يسعي الفريق الكتالوني برشلونة إلي تحقيق إنتصار جديد في مشواره من أجل التقدم أكثر ناحية المربع الذهبي، وذلك عندما يلاقي نظيره نادي غرناطة في مواجهة لن تكون سهلة وهو حال مواجهات الفريق في الوقت الحالي خاصة مع عدم تواجد قوة كبيرة في فريقه، فهل ينجح بالإنتصار من جديد وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة أم يفشل ويعود للسلبيات مرة آخري.

برشلونة في المواجهة الأخيرة له ضد نادي ريال مايوركا نجح في الفوز علي حساب المنافس، وذلك بهدف دون رد في مواجهة كانت صعبة للغاية، ولكن مع إصرار شتيجن الذي تصدي لكرة التعادل في آخر دقيقة من المواجهة، وسجل هدف الفريق الكتالوني اللاعب لوك دي يونج.

غرناطة الذي لم يخسر في آخر مواجهتين ضد الفريق الكتالوني برشلونة بالدوري يحاول أن يحقق نتيجة إيجابية جديدة ضد المنافس مستغلاً الظروف التي يتواجد بها، فهل ينجح بذلك أم يكون هناك خسارة، وكان غرناطة قد تعادل في المواجهة الأخيرة ضد نادي إلتشي ، وذلك بدون أهداف، ولم يستغل طرد أحد اللاعبين من المنافس.