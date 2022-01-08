تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق

امساكية رمضان 2018 العراق ،يعد الصيام في شهر رمضان الكريم من أفضل العبادات التي يحرص كل مسلم على تأديتها في مختلف دول العالم، لأنها ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، ولهذا الشهر فضل وأجر عظيم من الله تعالى لكل مسلم ملتزم وصائم في هذا الشهر، والله يضاعف الثواب فيه، وهو الشهر الذي نزل فيه القران الكريم وبه أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر التي خير من ألف شهر، كل هذه المزايا تجعل كل مسلم متلهف ومشتاق لحلول شهر رمضان ومعرفة موعد قدومه من خلال الرؤية التي يتم الإعلان عنها من خلال دار الإفتاء وهذا يتم تحديده من المعهد القومي للبحوث الفلكية.

طريقة ثبوت غرة شهر رمضان الكريم:

الكثير من الطرق التي يثبت من خلالها معرفة غرة شهر رمضان ومنها:

رؤية الهلال من جانب المختصين بذلك والإعلان عن رؤيته للقيام بالصوم.

اكتمال 30 يوم من شهر شعبان وذلك ليس بحاجه لتحري الهلال.

إمساكية شهر رمضان 2018

حرصًا من الخليج 365 على تلبية طلبات ورغبات كل متلهف لمعرفة إمساكية شهر رمضان الكريم هذا العام، سوف نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لعام 2018، مع مواعيد الصلاة بالتقويم الهجري والميلادي، لمعرفة موعد الامتناع عن الطعام وبداية الصيام وموعد الإفطار حيث يبدأ الصيام مع الأذان الثاني لصلاة الفجر ويستمر حتي أذان المغرب، حيث أن شهر رمضان من متوقع أن يكون مابين 29 إلى 30 يوم .

امساكية شهر رمضان 2018 في محافظات العراق

تتشابه امساكية شهر رمضان 2018 في جميع المحافظات العراقية هذا العام، وذلك بسبب التوقيت الصيفي التي تسير عليه المحافظات العراقية المتشابه، حيث ان جميع المحافظات العراقية التالي ” محافظة بغداد، محافظة ديالى، محافظة الأنبار، محافظة كركوك، محافظة صلاح الدين، محافظة نينوى، محافظة السليمانية، محافظة أربيل، محافظة دهوك، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة ميسان، محافظة ذي قار، محافظة القادسية، محافظة المثنى، محافظة البصرة، محافظة حلبجة.” تتشابه في نفس الامساكية للشهر المبارك شهر رمضان 2018، وامساكية شهر رمضان 2018 العراق سوف تكون كالاتي :

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:12 am 12:00 pm 03:49 pm 07:04 pm 08:34 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:11 am 12:00 pm 03:49 pm 07:05 pm 08:35 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:10 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:09 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:08 am 12:00 pm 03:49 pm 07:07 pm 08:37 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:07 am 12:01 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:38 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:06 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:05 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:04 am 12:01 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:40 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:03 am 12:01 pm 03:50 pm 07:11 pm 08:41 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:02 am 12:01 pm 03:50 pm 07:12 pm 08:42 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:01 am 12:01 pm 03:51 pm 07:12 pm 08:42 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:13 pm 08:43 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:59 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 02:58 am 12:02 pm 03:51 pm 07:15 pm 08:45 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:17 pm 08:47 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:55 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:55 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm

امساكية شهر رمضان بغداد 2018/1439

امساكية شهر رمضان النجف 2018/1439

امساكية شهر رمضان البصرة 2018/1439

امساكية شهر رمضان دهوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان صلاح الدين 2018/1439

امساكية شهر رمضان كركوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان دهوك 2018/1439

امساكية شهر رمضان السليمانية 2018/1439