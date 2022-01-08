تراند اليوم : هل تذكرون أصحاب أغنية ماما ميا؟..هذا جديدهم بعد 35 عاما

قال أعضاء #فريق_آبا الذين اشتهروا بأغنية ماما ميا في السبعينات، إنهم قاموا بتسجيلات جديدة لأول مرة منذ 35 عاما.

وأضاف فريق البوب السويدي أنه سجل أغنيتين جديدتين، إحداهما بعنوان "آي ستيل هاف فايث إن يو" (لازلت أؤمن بك).

وأعلن النبأ يوم الجمعة عبر بيان نشره على موقع إسنتغرام بيني أندرسون، وبيورن أولفايوس، وآني- فريد لينغستاد، وأعنيتا فالتسكوغ.

وفاز الفريق عام 1974 بالجائزة الأولى لمسابقة يوروفيجن من خلال أغنية "ووترلو"، وكانت له كذلك أغنيات شهيرة مثل "دانسينغ كوين" و"تيك إيه تشانس أون مي" قبل انفصال الفريق عام 1982.

وذكر بيان الفريق أن أعضاءه أعادوا تكوين الفريق للتخطيط لجولة افتراضية لصورهم الرمزية الرقمية، وأنهم قرروا العودة إلى استديوهات التسجيل.

وقال أعضاء الفريق "كان الأمر وكأن الزمن توقف. وكأننا كنا في عطلة قصيرة. تجربة مبهجة للغاية!".

وأضاف الفريق أن أغنية "آي ستيل هاف فايث إن يو" ستعرض عبر صور ثلاثية الأبعاد للفريق في عرض تلفزيوني خاص تبثه شبكتا إن بي سي وبي بي سي في ديسمبر/كانون الأول.

ولم يذكروا موعد طرح الأغنية الثانية. وكثيرا ما قال أعضاء الفريق إنهم لن يقدموا أي حفلات معا أبدا.