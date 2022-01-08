تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الرياض : إمساكية شهر رمضان 2018/1439 الرياض

ننقل لكم إمساكية شهر رمضان 2018 وموعد أذان الفجر والمغرب فى أول أيام شهر رمضان المبارك السبت، وتبدو نفحات الشهر العظيم قريبة لتملأ علينا الدنيا، يعود شهر رمضان لنا جميعا وسط حالة من السعادة لأجواء رمضان العظيمة وصلاة التراويح وفترات السحور التى تشهد إحتفالات وإبتهالات.

موعد شهر رمضان 2018/1439

من المرتقب أن يحل علينا شهر رمضان المبارك 16 مايو, 2018 والذى يوافق الاربعاء من هذا الشهر فى مصر والدول العربية بشكل كبير ليوافق الحسابات الفلكية.

إمساكية شهر رمضان 2018/1439

يبدأ شهر رمضان هذا العام يوم الاربعاء 16 مايو على أن ينتهي طبقا لإمساكية رمضان يوم السبت 30 يونيو، على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد 25 يونيو، وتصل ساعات الصوم هذا العام إلي 15 ساعة و 40 دقيقة فى المتوسط، وهنا ننصح الصائمين بضرورة تناول السوائل والفواكه التى تحوي سوائل مثل البطيخ فى السحور مع الإكثار من الزبادي وذلك لمواجهة حرارة الجو المتوقعة.

وننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإبتعاد قدر الإمكان عن الإجهاد فى ساعات النهار، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيام شهر رمضان.

يبدأ شهر رمضان المبارك اليوم السبت وسط سعادة وحفاوة كبيرةلقدوم شهر رمضان المبارك فى مصر والدول العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يحفظ مصر وكل الدول العربية وأن يرزقنا الخير.

هذا وتأتي إمساكية شهر رمضان هذه المرة متجددة طبقا لكل المحافظات والمدن بشكل متجدد ويمكن تعديل المدينة طبقا لإمساكية ومواعيد كل محافظة.

نقوم يوميا بتحديث موعد أذان الفجر والمغرب يوميا وبشكل متجدد لمواعيد رمضان وحتي إعلانهم.

امساكية السعودية: