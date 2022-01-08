تراند اليوم : عائلة الاعب محمد صلاح في "شبه إقامة جبرية" ولا يخرجون من بيوتهم .... والسبب !

مصر - الخليج 365

ذكر ماهر شتيه عمدة قرية نجريج في محافظة الغربية مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح، أن أخبار تبرع اللاعب بكلفة إنشاء محطة صرف صحي في المحافظة أثارت البلبلة داخل القرية.

وأضاف في حديث لفضائية "النهار"، أن اللاعب وقع على عقد تخصيص 5 فدادين لمحطة الصرف الصحي كشاهد لا كمتبرع.

وتابع أن أهالي اللاعب يتعرضون لضغوط كثيرة بسبب المطالب المادية المتزايدة عليهم من أهالي القرية والقادمين من مختلف المحافظات، لافتا إلى أنهم في "شبه إقامة جبرية" ولا يخرجون من بيوتهم.

وختم بالقول: "الأخبار المنتشرة عن تبرعاته، تسببت في تعرض أهل اللاعب للضغوط، ويجب أن يتحرى الجميع الدقة في ما ينشر عن اللاعب".