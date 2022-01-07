تراند اليوم : قرار بإزالة أحد أشهر الأحياء في البلاد بشكل سريع بمدينة نصر في القاهرة

قرار بإزالة أحد أشهر الأحياء في البلاد بشكل سريع بمدينة نصر في القاهرة

القاهرة/ الخليج 365

سادت حالة من القلق بين سكان الحي السادس غرب مدينة نصر بشرق محافظة القاهرة، بعد إخطارهم بقرار إزالة عقاراتهم ومحالهم التجارية، لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، إن هناك توجيهات بإعادة تخطيط المنطقة، ومن المقرر إزالة العقارات المتواجدة، لبناء أبراج سكنية جديدة على غرار "مثلث ماسبيرو" بحي بولاق أبو العلا، متابعا: "عقارات المنطقة مضى على إنشاءها 70 عاما، وتشكل خطورة على قاطنيها، ستتم إزالتها لتطويرها على غرار ماسبيرو، وستجري إعادة إنشائها، ومن يرغب فى العودة إليها سيحصل على مبلغ مالى قيمة الإيجار لحين الانتهاء من التطوير".

وأوضح أنه يجري حصر مساحات المحال والعقارات لتعويض الأهالى الذين يرغبون فى التعويض المالي لترك المنطقة، مضيفًا أنه سيتم تصميم محال بالمنطقة للراغبين فى العودة من أصحابها، قائلًا: "تعويضات للملاك في حالة طلبهم ذلك، أو تأجير شقق بديلة حتى الانتهاء من المشروع وعودتهم مرة أخرى لعقاراتهم ومحالهم".

ولفت إلى أن المساحات تختلف من شارع لآخر ومن محل لآخر، لذا تجري الدراسة لتحديد التعويضات المالية للراغبين فى الرحيل، قائلًا: "الموضوع لسه تمهيدي، وأطمئن المواطنين بالمنطقة بعدم تعرضهم للظلم أو القلق بشأن مساكنهم أو محالهم".

ومن جهتها، قالت مرفت مطر، رئيسة حى غرب مدينة نصر، إن هناك مخططا لتطوير منطقة الحى السادس بمدينة نصر، موضحة أن المحافظة ستقوم بإزالة تلك المنطقة لتطويرها وإنشاء أبراج سكنية جديدة على غرار "مثلث ماسبيرو" بحي بولاق أبو العلا، وذلك بعد رصد عدد كبير من العقارات آيلة للسقوط، مضيفة أنه سيتم تطوير المنطقة بالكامل لتضاهى أعمال التطوير الجارية التى تشهدها العاصمة.

وأضافت، أن المنطقة المقرر إزالتها بمدينة نصر، تقع بداية من قسم ثان مدينة نصر، حتى شارع خليفة الظافر، وصولًا لمحور جيهان السادات، مشيرة إلى أنه تم حصر 4500 وحدة سكنية ومحلا، تمهيدًا لإزالتها، لتعارضها مع مشروع التطوير.

وأكدت عدم إزالة المنشآت الخدمية بالمنطقة، كمركز شباب مدينة نصر أو مستشفى اليوم الواحد، مشيرة إلى أنه جار تخيير الأهالى بين الحصول على مبالغ مالية أو إيجارات مؤقتة لحين العودة بعد تشييد وحدات سكنية بديلة على غرار ما حدث بـ"مثلث ماسبيرو".

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نشرت وسائل الإعلام المصرية التفاصيل الكاملة لإزالة الحي السادس والسابع غرب مدينة نصر في مصر، وذلك لإعادة تطويرهما، وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل وتوفير وحدات للسكان بنفس المكان.

وقالت مصادر إنه يتم عقد لقاءات مع سكان الحي السادس والسابع غرب مدينة نصر، وذلك لتحديد رغبات السكان، لبدء صرف التعويضات لهم وفقا لما يحدده المقيم العقاري لسعر المتر في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه سيتم تعويض السكان بعدة طرق منها التعويض المادي حسب سعر المتر وفقا لسعر للمنطقة، أو التعويض بوحدات بديلة في نفس المكان بعد تطويره مع صرف بدل إيجار شهري للسكان في السكن المؤقت لحين عودتهم مرة أخرى، طول فترة تنفيذ المشروع، أو الحصول على وحدة بديلة بمشروع جاردينيا مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية بمشروع أهالينا أو المحروسة.

وتبدء التقييمات السعرية، بمنطقة الحي السادس والسابع من 7 آلاف جنيه للمتر للسكنى، بينما التجاري يبدأ من 15 ألف، مؤكدة أنه سيتم توفير محال بديلة بنفس المنطقة حسب رغبة السكان.

وأكدت المصادر، أنه يمكن للسكان استلام وحدات بديلة بالحي السادس والسابع غرب مدينة نصر مرة أخرى بعد تطويرها وبمساحات أكبر مع دفع الفارق، كذلك نفس الشيء مع المحال مع دفع الفارق.

وفي وقت سابق أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى حصر المنطقة بالكامل مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع ورق على السكان لإبداء رغباتهم في الحصول على تعويض مادي أو العودة مرة أخرى بعد التطوير.

وأكد نائب المحافظ أنه يعقد لقاءت دورية ومستمرة مع سكان المنطقة لمتابعة رغباتهم.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن الهدف من المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة بالكامل وبناء عمارات سكنية على المظهر الحضاري اللائق.