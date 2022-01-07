تراند اليوم : عروض كارفور 2022 .. عروض كارفور للشاشات والاجهزه الكهربائيه ( غسالات ) 2022

عروض كارفور 2022 ، كارفور عبارة عن سلسلة مراكز للبيع القطاعي، وتأني أكبَر علامة تجاريّة فى العالم بعد مول مارت وأكبر تواجد لها فى العالم موجود فى الصين وجمهورية الدومنيكان وكولومبيا أول مركز فُتح لها كان فى سنة 1957 وبعدها تم افتتاح فروع كثيرة في أغلب البلدان فى العالم، مثل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت والمغرب وفرنسا ومصر والإمارات العربية المُتحدة وإيطاليا وإسبانيا، والبرازيل واليابان والصين وبولندا وماليزيا واليونان وسوريا والأردن.

اهم عروض كارفور مصر2022

مع قُرب بداية العام الجديد تُقدّم كارفور مصر بعروض وتخفيضات هائلة وخُصومات على السلع والمواد الغذائية بمُناسبة أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة 2022، وعروض كبيرة على الشيكولاتات وأشجار الكريسماس وشرائط الزينة وألعاب الأطفال وسكوتر الشحن، كما يشتمل العرض على الأرز والمكرونة وصلصة الطماطم والعصائر والمشروبات الغازية، وزيوت الطعام والمُنظفات المنزلية والمناديل الورقية والأسماك والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان.

عروض كارفور مصر 2022 بالصور

نعرضُ لكم كاتلوج عروض كارفور مصر 2022 الخاص بالعام الجديد وأهمّ المنتجات والسلع التي عليها تخفيضات بمناسبة الكريسماس ورأس السنة 2022 .

مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 2022 من 3 وحتي 16 يناير





