تراند اليوم : بربروس 16 .. مسلسل بربروس الحلقة 16 مترجمة مع إعلان بربروس 17 مترجم

مسلسل بربروس الحلقة 16مترجمة ،يحكي المسلسل قصة حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل.

خير الدين بربروس قائد القوات البحرية، هو من الشخصيات التي خلدت في تاريخ القرون الماضية ولعبت دوراً سياسياً مهماً في البلد الذي يتواجد فيه، وشارك في العديد من المعارك والحروب. والبطولات التي جعلته يحتل مكانة في التاريخ، ونتعرف عليها في هذا المقال عن سيرة خير الدين بربروسة.

سيرة هير الدين بربروسا

ولد خير الدين في جزيرة ميدلي عام 1470 في الدولة العثمانية. وعرف باسم خضر الريس وكان يعرف في أوروبا باللحية الحمراء، ودينه الإسلام ومن أشهرها. قادة البحرية العثمانية وأبرز رموز الجهاد البحري. شغل منصبًا بارزًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أنقذ عشرات الآلاف من الموريسكيين من إسبانيا، وبعد استشهاده تولى خير الدين بنفسه الاجتياحات، وتولى أيضًا العديد من المناصب، بما في ذلك منصب والي الجزائر، كما أصبح مسؤولاً عن تنفيذ الاستراتيجية البحرية للجزائر. الإمبراطورية العثمانية بعد انتقالها إلى اسطنبول.

أصل خير الدين بربروسة

اختلف المؤرخون حول أصول عائلة خير الدين بربروس، وهي عائلة تركية ساهمت في احتلال مدينة مدلين.

وفاة خير الدين بربروسة

تقاعد خير الدين عن عمر يناهز الخامسة والسبعين في منزل على شاطئ بيو قديري، وتحولت كتاباته التي كتبها بخط يده في مذكراته إلى رواية بعنوان البحر المتوسط ​​لنا. توفي في 4 يوليو. 1546 م ودُفن في ضريح على الطراز المعماري في بشكتاش بجوار المتحف البحري.

يعد خير الدين بربروسة من أبرز الشخصيات عبر التاريخ، وله مكانة عالية في الدولة العثمانية. لقد حقق إنجازات عسكرية وسياسية كبيرة ومتنوعة، بما في ذلك إنشاء أسطول بحري لمحاصرة مدينة نيس ضد الرومان. وكذلك حصوله على العديد من المناصب في الدولة.