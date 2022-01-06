تراند اليوم : نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 .. رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021-2022 الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) .

وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ختام فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2021.

وأكد الدكتور العجلونيأن الامتحانات العملية التي تقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية جرت وفق الخطة التي وضعتها الجامعة، وقد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكده بفايروس كورونا كوفيد – 19 متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأشار الدكتور العجلوني إلى أنه تم اعتماد (32) مركزاً للامتحان العملي شاركت فيه (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية ضمت في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، وقد راعت الجامعة كافة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال التزام جميع الطلبة وأعضاء اللجان بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة، ومراعاة المتطلبات الصحية المتمثلة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراء فحص للحرارة قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.