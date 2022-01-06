تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد الان مباراة ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر مباراة الريال مباشر

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألكويانو بث مباشر

ولعب دي لا كويانو ضد باداخوز في الجولة الأولى من كأس الملك وانتصر 3-صفر ليتأهل إلى الدور الثاني من الموسم ، فيما تغلب دي لا كويانو على ليفانتي في مباراة واحدة. لعب الفريقان بنسب مباشرة ، وسجل كل منهما ثلاثة أهداف ، وبعدها فاز ديبورتيفو الشيانو بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 وتقدم إلى الصدارة 32.

مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألكويانو وريال مدريد بث مباشر

أما ريال مدريد ، الذي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري في الدوري الإسباني ، فبعد فوزه في 14 من أصل 20 مباراة هذا الموسم ، خسر مباراتان فقط وتعادلا. كانت النتيجة الحاسمة لأربع مباريات ، حيث احتلت المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ، بفارق 8 نقاط عن أقرب خصم ، وتسعى جاهدة لإحراز تقدم في كأس الملك وتحقيق نجاح آخر للدوري الإسباني.

بطاقة مباراة الكويانو ضد ريال مدريد

البطولة : كاس ملك اسبانيا .

الجولة : دور ال٣٢ .

الملعب : الكوياو .

التعليق الصوتي : .

القنوات الناقلة : .

الموعد : الساعة 10:30 مساءا (GMT 2+) .

التاريخ : الاربعاء ( 05 – 01 – 2022 ) .

النتيجة : ديبورتيفو الكويانو 0-0 ريال مدريد .