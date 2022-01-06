تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مشاهدة مباراه ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مشاهدة مباراه ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألكويانو بث مباشر في المباراة التي تقام على ملعب الكوياو في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، وسيكون ريال مدريد أمام فرصة كبيرة للخروج من صدمة الهزيمة أمام خيتافي في لقاء الجولة الماضية من الليجا، ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني عن جدارة واستحقاق والهزيمة الأخيرة لم تؤثر مطلقا على موقفه ولا سيما وأنه يبعد عن أقرب منافسيه بفارق كبير، ريال مدريد سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار على ديبورتيفو ألكويانو وضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو العبور للدور القادم من البطولة والثاني هو الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية.

ريال مدريد سيعاني في لقاء اليوم من غياب أكثر من منهم ومنهم، تيبو كورتوا - كريم بنزيما - لوكا مودريتش - فيرلاند ميندي - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - داني كارفاخال - فينيسيوس جونيور، وسيتواجد في قائمة النادي الملكي كل من، لونين - توني فويدياس- دييجو - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - رافا مارين - توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - كامافينجا - بيتر جونزاليس -إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألكويانو

حراس المرمى: لونين

الدفاع: إيدير ميليتاو - دافيد ألابا -ناتشو فيرنانديز - مارسيلو

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس

الهجوم: إيدين هازارد - ماركو أسينسيو

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألكويانو والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد المغمور ديبورتيفو ألكويانو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت غريينتش، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألكويانو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1.

وفي الجانب الأخر يدرك فريق ديبورتيفو ألكويانو أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة في ظل فارق القدرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين، وعلى الرغم من أن اللقاء على أرضية ميدان ديبورتيفو ألكويانو ألا أن الافضلية تنصب في صالح ريال مدريد، وسيبحث النادي صاحب الأرض عن ترويض النادي الملكي والخروج من اللقاء ببطاقة مواصلة مشواره في الكأس، وسيعتمد ديبورتيفو ألكويانو على الكرات المرتدة مع تأمين الدفاعات والوصول باللقاء لركلات الجزاء الترجيحة التي قد تشهد مفاجأت.

تشكيل ديبورتيفو ألكويانو المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: خوسي خوان

خط الدفاع: كارلوس باريدا - مانويل كاستيلانو - خوان فيش - أنخيل لوبيز

خط الوسط: ماريو أركيس - باو بوش - خوسي ماريا لوبيز - إلدين هادزيش