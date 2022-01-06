تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد والكويانو HD ريال مدريد مباشر البث المباشر لمباراة ريال مدريد وألكويانو

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألكويانو يبحث عنها الألاف من المتابعين في مختلف أرجاء العالم، فيلتقي الخصمان اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، بدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويأمل النادي الملكي أن يحقق الفوز وينافس بكل شراسة من أجل حصد اللقب، وستكون مهمة أبناء كارلو أنشيلوتي العودة سريعاً للانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وألكويانو على ملعب إل كولاو، وسيكون النادي الملكي ضيفاً ثقيلاً على خصمه الذي يستغل عامل الأرض والجمهور للخروج بأفضل النتائج، وكان المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد أكد على جاهزية اللاعبين الذين يرفعون شعار الفوز الذي لا بديل عنه، وأشار مدرب النادي الملكي في التصريحات التي أطلقها عشية المواجهة أن ستشهد غياب كل من لوكا مودريتش، وكورتوا، بالإضافة إلى كريم بن زيما بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبين.

ويخوض ريال مدريد مواجهته المرتقبة بعد الهزيمة غير المتوقعة التي تلقاها الملكي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بهدف واحد دون رد، وعلى الرغم من فقدان الفريق النقاط الثلاثة إلا أن ريال مدريد لا يزال ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألكويانو

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وألكويانو على قناة أرينا سبورت الرياضية، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية

ويستضيف ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز مباراة ريال مدريد وألكويانو التي يترقبها الجمهور، وقد عقد المدير الفني للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي مؤتمر صحفي أعلن من خلاله على استعداد اللاعبين لملاقاة نظيره ألكويانو وستكون مهمة اللاعبين العودة سريعاً لتحقيق الانتصارات والمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا الذي فشل الفريق في تحقيقه بالموسم الماضي، وسيعمل أنشيلوتي على تعويض غياب كريم بن زيما.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ريال مدريد وألكويانو في تمام الساعة 10:30 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر وفلسطين.

ويدخل النادي الملكي المواجهة أمام ألكويانو بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة خيتافي بهدف دون رد.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألكويانو

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو.

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو.

في خط الهجوم: ماركو أسينسيو، إدين هازارد، ماريانو دياز.