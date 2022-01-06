تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد و ألكويانو مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد والكويانو



بث مباشر ريال مديد .. مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد و ألكويانو مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد والكويانووأستقر كارلو أنشيلوتي على تشكيلة ريال مدريد ضد ألكويانو التي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، في سياق مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي ستشهد غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، فيفقد ريال مدريد خدمات حارس المرمى تيبو كورتوا بجانب كريم بن زيما، واللاعب المتألق لوكا مورديتيش، وستكون مهمة اللاعبين تحقيق الفوز والمنافسة من أجل اللقب الذي فشل في تحقيقه بالموسم الماضي.

ويستضيف ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز مباراة ريال مدريد وألكويانو التي يترقبها الجمهور، وقد عقد المدير الفني للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي مؤتمر صحفي أعلن من خلاله على استعداد اللاعبين لملاقاة نظيره ألكويانو وستكون مهمة اللاعبين العودة سريعاً لتحقيق الانتصارات والمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا الذي فشل الفريق في تحقيقه بالموسم الماضي، وسيعمل أنشيلوتي على تعويض غياب كريم بن زيما.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ريال مدريد وألكويانو في تمام الساعة 10:30 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر وفلسطين.

ويدخل النادي الملكي المواجهة أمام ألكويانو بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة خيتافي بهدف دون رد.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألكويانو

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو.

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو.

في خط الهجوم: ماركو أسينسيو، إدين هازارد، ماريانو دياز.