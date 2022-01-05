تراند اليوم : بث مباشر توتنهام .. بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مشاهدة مباراة توتنهام مباشر اليوم مباراة تشيلسي بث مباشر

بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مشاهدة مباراة توتنهام مباشر اليوم مباراة تشيلسي بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تشيلسي ضد توتنهام chelsea vs tottenham اليوم الاربعاء في كاس الرابطه الانجليزيه ، بعد تعادل علي ارضه في مباراته الاخيره مع ليفربول في الصراع علي المركز الثاني في الدوري الانجليزي يستعد اليوم فريق تشيلسي لخوض مباراه الذهاب من نصف النهائي كاس الرابطه الليله وذلك عندما يستقبل علي ارضه خصمه فريق توتنهام وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من منافسات كاس الرابطه الانجليزيه في هذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مواجهه الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام الليله وذلك في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والحاديه عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة تشيلسي وتوتنهام

تشيلسي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الذهاب من الدور نصف النهائي كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم ، فريق تشيلسي قبل مواجهه اليوم وعلي ارضه كان قد فشل في الاقتراب من المتصدر السيتي وذلك بعد ان تعادل في قمه الاسبوع الواحد وعشرين من الدوري الانجليزي مع فريق ليفربول وذلك بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، تشيلسي كان قد صعد الي هذا الدور من كاس الرابطه بعد ان نجح في تخطي فريق برينتفورد في الدور ربع النهائي وانتهت المباراه بفوز تشيلسي بهدفين مقابل لاشئ.

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فيما فريق توتنهام فهو الضيف في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي لبطوله كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم ، فريق توتنهام هو الاخر كان قد صعد الي هذا الدور بعد ان نجح في اخرج فريق وست هام في الدور ربع النهائي وقد حقق توتنهام الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، واخر مباراه لعبها توتنهام قبل مواجهه اليوم كانت في الدوري ومع فريق واتفود يوم السبت الماضي وقد حقق توتنهام الانتصار في ذهه المباراه التي انتهت بهدف مقابل لاشئ.