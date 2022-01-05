تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وليناريس ديبورتيفو HD مباراه برشلونة اليوم مباشر مشاهدة بث مباراة برشلونة اليوم

بث مباشر برشلونة بث مباشر برشلونة ليناريس ديبورتيفو مباراه برشلونة اليوم مباشر مشاهدة بث مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد ليناريس ديبورتيفو linares deportivo vs barcelona في كاس ملك اسبانيا اليوم الاربعاء ، حيث من المقرر اليوم ان يحل فريق برشلونه الذي عاد الي الانتصارات في الدوري الاسباني ضيفا ثقيلا مساء اليوم في بدايه مشوراه في الحفاط علي لقبه علي فريق ليناريس ديبورتيفو وذلك لحساب مباريات دور ال32 من منافسات كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه برشلونه و ليناريس ديبورتيفو الليله علي ارضيه ملعب البلدي دي ليناريخوس وذلك في تمام الساعه الثامنه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة برشلونة وليناريس ديبورتيفو

فريق برشلونه يدخل مواجهه اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مواجهات دور ال32 من منافسات كاس الملك لهذا الموسم فريق برشلونه قبل ان يبدل رحله الحفاظ علي لقبه في كاس الملك كان قد عاد الي الانتصارات من جديد في الدوري الاسباني وذلك بعد ان حقق الانتصار خارج ارضه علي فريق ريال مايوركا يوم الاحد الماضي وحقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، برشلونه اليوم سوف يسعي لتحقيق الانتصار خارج ارضه وهو الاستمرار في رحله الحفاظ علي لقبه.

مباراة ليناريس ديبورتيفو وبرشلونة يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر فريق ليناريس ديبورتيفو فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات دور ال32 من كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، فريق ليناريس ديبورتيفو كان قد تمكن من بلوغ هذا الدور بعد ان نجح في تخطي فريق الافيس في دور ال64 من كاس الملك وقد حقق ليناريس ديبورتيفو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق ليناريس ديبورتيفو وهو الاخر سوف يخوض مباراه برشلونه علي ارضه وهو يبحث عن تحقيق المفاجأة واخرج حامل اللقب من البطوله.