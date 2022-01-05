تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونة HD بث مباشر مباراة برشلونة وليناريس ديبورتيفو بث مباشر

بث مباشر برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليناريس ديبورتيفو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد البلدي دي ليناريخوس في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، وقدم برشلونة مواجهة قوية في الأسبوع الماضي أمام ريال مايوركا بهدف دون رد، البرسا تغلب على كل المعوقات التي واجهته خلال الفترة الماضية وخرج بهدف دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الانتصار ومواصلة مشواره في الكأس والمنافسة على لقبه بعدما بات بعيدا إلى حد ما عن المنافسة على لقب الدوري، برشلونة سيكون أمام فترة صعبة للغاية في العام الجديد حيث أنه سيلتقي مع غرناطة بالجولة القادمة من الليجا، ثم سيلتقي مع ريال مدريد في السوبر الإسباني وستكون هذه المواجهة لها طابع خاص للاعبي البرسا والمدير الفني تشافي حيت يأمل فيها الفريق ضرب أكثر م عصفور بحجر واحد في حالة الانتصار بهذه المواجهة والتتويج باللقب.

برشلونة يتطلع إلى إبرام صفقات نارية خلال الفترة القادمة وباتت أول صفقة في الميركاتو القادم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وأكدت التقارير أن المهاجم النرويجي سيكون في إسبانيا الموسم المقبل، الاند اختار برشلونة كوجهة مقبلة هالاند سيوقع لبرشلونة، لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى متغيرين اثنين، و سيتقاضى راتبا قدره 30 مليون يورو في الموسم، حيث يعمل برشلونة حاليا على تلبية كافة مطالبه، باعتبار أن الصفقة ستكون تاريخية إن تمت.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليناريس ديبورتيفو

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، إريك جارسيا، مينجويزا

خط الوسط: نيكو، دي يونج، ريكي بويج

خط الهجوم: اخوماش، لوك دي يونج، جوتجلا

موعد مباراة برشلونة وليناريس ديبورتيفو والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في كأس الملك أمام ليناريس ديبورتيفو في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:30 مساء بتوقيت غريينتش، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة برشلونة وليناريس ديبورتيفو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يفكر ليناريس ديبورتيفو في قلب الطاولة على برشلونة وتحقيق الفوز في لقاء اليوم وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، فريق ليناريس ديبورتيفو تأهل للدور الحالي من البطولة بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف في الدور الثاني وكان قبلها فاز على ناستيك دي تاراغونا 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويمني فريق ليناريس ديبورتيفو النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الاطاحة بالبرسا من البطولة ومواصلة مشواره للأدوار القادمة.

تشكيل ليناريس ديبورتيفو المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى:جوناتان روزاليس

خط الدفاع: غونزالو جيرينا - هيجينيو كانو - ألبيرتو رودري - فران كارليس

خط الوسط: خوسي لويس غوميز - ماريو مارتوس - خوانفران بياس - كيكي سينو

خط الهجوم: فيكتور كورتو - رافا بايان