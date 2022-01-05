تراند اليوم : برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونة مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن HD بث مباشر مباراة برشلونة اليوم

مباراة برشلونة و ليناريس ديبورتيفو ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا دور ال32، حيث يحل الكتالوني ضيفاً على نظيره ليناريس لتقام المباراة على ملعب ليناريخوس مدينة خاين إسبانيا، وعلى الرغم من إصابة بيدري وفيران توريس لاعبي برشلونة بفيروس كورونا وإلزامهم العزل المنزلي ولونغليه وأومتيتي بسبب توعك معوي إلا أن الفريق مصر على الفوز، فبعد حمله للقب الموسم الماضي يسعى بجد لينال رضا جمهوره وتحقيقه مرة أخرى، ويسعى الكتالوني بقيادة تشافي هيرنانديز على الفوز الليلة والتأهل لثمن النهائي بالدوري الاسباني .

موعد مباراة برشلونة و ليناريس ديبورتيفو

من المقرر ان تبدأ مباراة برشلونة و ليناريس ديبورتيفو اليوم الأربعاء 5 يناير بعد قليل كالتالي:

الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

والساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والعراق.

والساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

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يحل نادي برشلونة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بعد فوزه الأخير على ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر بهدف نظيف دون مقابل، واليوم رسمياً عبر حساب الرسمي لبرشلونة عبر تويتر تم ضم ألفيس للفريق الكتالوني كظهير أيمن ومن المنتظر أن يلعب في مباراة اليوم بعد إعلان إنضمامه الرسمي للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

للمتابعين في مصر والوطن العربي لمباراة برشلونة اليوم لن تبث قنوات بي ان سبورت المباراة ولا قنوات عربية، فلم تمتلك أي قناة عربية رياضية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، ولكن هناك بعض القنوات الاجنبية الناقلة كأس ملك إسبانيا لمتابعة مباراة برشلونة و ليناريس ديبورتيفو سنوضح الترددات الخاصة بها من خلال الآتي:

اسم القناة: TV3 sport HD Baltic

القمر الصناعي: يوتلسات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

أو من خلال تردد قناة Premier sports 1 HD كالتالي:

تردد القناة: 12226.

القمر الصناعي: استرا Astra 2A/ 2B/ 2D.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

أو من خلال القناة الاسبانية DAZN 1Espana HD من خلال التردد التالي:

تردد القناة:10729.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: DVB_ S2 8psk 2/3.

معدل الترميز: 22000.

القمر الصناعي: Astra 1 kR.