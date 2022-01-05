تراند اليوم : بث مباشر الجزائر اليوم match algerie ghana مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن HD الجزائر وغانا بث مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر القناة الأولى الارضية مباشر بث مباشر لقناة الارضية الجزائرية match algerie ghana مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن الجزائر وغانا بث مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر اليوميواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، نظيره من غانا بملعب المدينة التعليمية في قطر، في مباراة ودية تحضيرية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسيدخل محاربو الصحراء بالتشكيلة التالية:

مبولحي، عطال، بن سبعيني، ماندي، بدران، زروقي، زرقان، براهيمي، بلايلي، وناس، بونجاح.