تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. بث مباشر الجزائر وغانا HD مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport حفيظ دراجي

بث مباشر الجزائر بث مباشر الجزائر وغانا مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport حفيظ دراجي مباراة الجزائر مباشر يواجه المنتخب الجزائري، نظيره الغاني يوم الاربعاء في آخر مباراة ودية قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

التشكيلة المتوقعة .

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – عبد القادر بدران – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي – آدم زرقان – إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم : ياسين براهيمي (يوسف بلايلي) – إسلام سليماني – رياض محرز.