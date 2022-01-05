تراند اليوم : مباشر الجزائر .. الجزائر غانا مباشر HD بث مباشر الجزائر و غانا بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport بث مباشر الجزائر غانا HD

مباشر الجزائر بث مباشر الجزائر و غانا الجزائر غانا مباشر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport القناة الارضية الجزائرية بث مباشر مباراة الجزائر قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة اليوم بث مباشر الجزائر غانا مباراة الجزائر مباشر مباراة الجزائر و غانا مباشر يستعد منتخب الجزائر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري بخوض مباراة ودية تحضيرية وحيدة أمام نظيره الغاني.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33 من كأس الأمم الإفريقية حتى السادس من الشهر القادم، بمشاركة 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غانا اليوم في مباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جميل بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، اسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، إسلام سليماني، رياض محرز.