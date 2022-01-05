تراند اليوم : مباشر الجزائر .. مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباشر مباراة الجزائر الان algerie vs ghana مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر

مبولحي عطال بن سبعيني بلعمري بدران زروقي بلقبلة براهيمي بلايلي وناس بونجاح.

و إليكم تشكيلة الخضر المتوقعة ضد غانا :

و تسعى كتيبة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لتحقيق الإنتصار و مواصلة سلسلة اللاهزيمة .

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات