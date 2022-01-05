تراند اليوم : الجزائر ضد غانا مباشر .. مباراة الجزائر غانا مباشر الجزائر غانا مباشر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport الأرضية الجزائرية بث مباشر مباراة الجزائر

ننقل أحداث مباراة الجزائر وغانا بث مباشر ، وتقدم المنتخب الجزائري في الشوط الأول مقابل لا شيء ، فيما لا يزال منتخب الجزائر مسيطراً على أحداث الشوط الثاني، حيث نتابعه معكم عبر قناة بي ان سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية.

تنقل على قناة الكأس القطرية

وسيكون ثعالب الصحراء أمام أختبار حقيقي ، تمهيدا لدخول في اجواء المنافسة القارية الأفريقية ، ويذكر أن المنتخب الجزائري ، توج مؤخرا ببطولة العربية ، على حساب منتخب تونس بهدفين نظيفين .

ومن المرجح ان تعرف كتيبة المدير الفني جمال بلماضي ، عودة المحترفين في اوروبا ، على رأسهم رياض محرز الذي غاب عن لقاء غامبيا .