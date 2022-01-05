تراند اليوم : الجزائر وغانا بث مباشر .. بث مباشر مباراة الجزائر وغانا مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر

الجزائر وغانا بث مباشر بث مباشر مباراة الجزائر وغانا مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد "المدينة التعليمية" ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يبحث منتخب الجزائر عن تقديم عرض قوي في أول اختبار ودي بعد التتويج بكأس العرب، المنتخب الجزائري قدم مباريات قوية في بطولة كأس العرب واستطاع أن يحصد البطولة على حساب تونس ليواصل مسيرته الإيجابية وتفادي الهزيمة لأكثر من 3 أعوام، منتخب الجزائري بكل تأكيد هو المرشح الأول لحصد كأس الأمم الإفريقية في ظل امتلاكه قائمة لاعبين هم الأفضل في إفريقيا، منتخب الجزائر عزز صفوفه خلال الساعات الماضية بعدما انضم رياض محرز لتدريبات محاربي الصحراء عقب خوضه للقاءء مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي وإحرازه هدف الفوز في اللقاء الذي اتسم بالندية والإثارة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.

منتخب الجزائر يضم العديد من الأسماء اللامعة في الكرة الإفريقية بداية من الريس مبولحي الذي حصد مؤخرا القفاز الذهبي في بطولة كأس العرب وبغداد بونجاح المهاجم الهداف الذي بات قريبا من برشلونة الإسباني ويوسف بلايلي أفضل لاعب في البطولة العربية وياسين براهيمي والعديد من الأسماء التي سيعول عليها الناخب الوطني للمحاربين بلماضي، لقاء اليوم سيشهد حضور 5 الاف مشجع خوفا من تعرض أي من لاعبي الفريقين للاصابة بالفيروس المستجد.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام غانا

حراسة المرمى: الريس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – محمد أمين توقاي – جمال بن عمري– عبد القادر بدران

خط الوسط: سفيان فيجولي – أدم رزقان – محمد الأمين عمورة – ياسين براهيمي – يوسف بلايلي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح

موعد مباراة الجزائر وغانا والقنوات الناقلة لها

عشاق محاربي الصحراء في انتظار مشاهدة مباراة الجزائر اليوم أمام البلاك ستارز في آخر استعدادات أمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش والجزائر، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الجزائر وغانا عبر موقعنا يلا شوت توداي وقناة الأولى للتلفزيون الجزائري.

وفي الجانب الأخر يمتلك منتخب غانا أيضا قائمة لاعبين على أعلى مستوى، وسيبحث منتخب البلاك ستارز في لقاء اليوم عن الخروج من المواجهة بأكبر استفادة فنية وبدنية ولا سيما وأنه سيواجه المنتخب الأفضل في إفريقيا بلا مازع، منتخب غانا كان مهدد بإلغاء لقاء اليوم حسبما أوضع هنري أسانتي مسؤول الإعلام في الاتحاد الغاني حيث كات يتواجد عدد من لاعبي منتخب غانا خارج الخدمة بسبب فيروس كورونا، فيما لم يلتحق بعد بالدوحة، المحترفون في عدد من الدوريات، نتيجة تعليمات الفيفا الأخيرة ألا أن الساعات الماضية شهدت انضمام اللاعبين للمنتخب الغاني، علما بأن المنتخب الغاني كان قد ألغى ودية نادي لوسيل القطري، بسبب عدم توفر المدرب ميلوفان رايفاتش على العدد الكافي من اللاعبين، بما يسمح بإجراء مباراة في كرة القدم.

قائمة غانا لكأس الأمم التي أعلنها اصربي ميلوفان راجيفيتش المدير الفني لمنتخب غانا شهدت تواجد 28 لاعبا وخرج منها فيليكس جيان نجم روما الإيطالي، بجانب ساليس عبد الصمد لاعب كليرمون الفرنسي وشهدت القائمة تواجد كل من، جوزيف والكوت – عبدول مناف نور الدين– ريتشارد آتا - لورانس زيجي -آندي يادوم وبابا راحمان – دانييل أمارتي – فيلمون بافور – جودوين منساه – ألكسندر دجيكو – جوناثان منساه – خالد مؤمن- توماس بارتي - بابا إدريسو – إدموندو آدو – مبارك واكاسو – محمد قدوس – دانييل كوفيي– دافيد آبانا – آندريه أيو – صامويل أوسو – جوزيف بانتسيل عبدول إيزاكو – كمال سوليمانا- جوردان أيو – ريشموند بواكي – بنيامين تيتيه – ماكسويل آبي

تشكيل غانا المتوقع أمام الجزائر

حراسة المرمى: جوزيف والكوت

- خط الدفاع: دانييل أمارتي– جودوين منساه – ألكسندر دجيكو– جوناثان منساه

- خط الوسط: توماس بارتي - بابا إدريسو - دانييل كوفي – آندريه أيو