تراند اليوم : الجزائر غانا مباشر .. مباراة الجزائر وغانا بث مباشر مباراة الجزائر وغانا مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport

بث مباشر مباراة الجزائر وغانا مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport الجزائر وغانا بث مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport حفيظ دراجي مباراة الجزائر وغانا بث مباشر الجزائر غانا مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن يحتضن ملعب المدينة التعليمية المونديالي في الدوحة ، المباراة الوديّة الوحيدة للمنتخب الوطني تحضيرا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتم طرح تذاكر المباراة للبيع على الموقع الالكتروني مقابل 10 ريال قطري ما يعادل 380 دينار جزائري.

ونشر مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت قائمة لاعبيه الـ 14، أين اكّد عدم جاهزيتهم للمباراة التي ستلعب أمام الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكّد مدرب غامبيا عدم جاهزية فريقه، حيث قال على صفحته الرسمية على “التويتر” “خبر غير مفرح، نحن لسنا جاهزين للمباراة الودية امام الجزائر، 14 لاعبا غير جاهز للمباراة”.

وكشف سانتفيت عن الأسماء التي يتقدمها بوبكر غاي وعمر كولي.

وعاد جدل إقامة كاس أمم افريقيا في موعدها المحدّد إلى الواجهة، بعد التطورات الطارئة التي حدثت في بيت المنتخبات الإفريقية.

وأصيب 4 لاعبين من منتخب الكاميرون بفيروس “كورونا”، قبل أسبوع تقريبا فقط من إنطلاق المباراة العرس الكروي. وقد تهدّد تنشيط المباراة الإفتتاحية أمام بوركينافاسو.

فيما يتواجد 7 لاعبين من منتخب الراس الأخضر، تحت الرقابة لذات السبب.

كما أعلن منتخب نيجيريا غياب فيتور عصمان ودينيس رسميا عن الكان بسبب إصابة الثنائي بالفيروس.

يذكر، أن منتخب إيثيوبيا يعاني من ذات المشكل.

وكانت المباراة الودية التحضيرية بين الرأس الاخضر والمغرب قد ألغيت رسميا، قبل إلغاء المواجهة الودية بين الجزائر وغامبيا.