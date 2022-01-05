تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن .. بث مباشر الجزائر غانا البث المباشر لمباراة الجزائر اليوم ضد غانا HD مباراة الجزائر اليوم مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر algeria vs ghana في مباراة ودية ، يستقبل مساء اليوم الاربعاء منتخب الجزائر خصمه منتخب غانا ضمن المواجهة الودية في الاسبوع الحالي والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب المدينة التعليمية مستقبل عليه منتخب الجزائر المباراة الودية والتي وسوف تبدا اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر.

منتخب الجزائر اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم كانت في بطولة كاس العرب والتي كانت تقام في دولة قطر والتي حقق فيها منتخب الجزائر الانتصار على خصمه منتخب تونس في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين بدون رد وذلك في لقاء النهائي من البطولة والذى حقق فيها منتخب الجزائر اللقاء ، واليوم سوف يلعب مباراة ودية من امام منتخب غانا يريد مواصلة الانتصار فيها.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب غانا المباراة الودية والتي سوف يبحث فيها هو الاخر عن الانتصار اليوم من امام خصمه منتخب الجزائر ، واخر مباراة لعبها منتخب غانا قبل مواجهة اليوم كانت ضمن منافسات تصفيات كاس العالم في افريقيا لحساب الجولة الثانية والتي حقق فيها الانتصار على ملعبه بهدف وحيد بدون رد امام خصمه منتخب جنوب افريقيا.