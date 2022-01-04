تراند اليوم : تسريبات فكري الهواري .. فكري الهواري فيديو كامل HD فيديوهات فكري الهواري يسئ فيها لبعض الشخصيات

فيديو فكري الهواري يتحدث مع اصدقلئه عن ادخاله البلاد شحنة تسريبات فكري الهواري فيديوهات فكري الهواري الاساءة لمؤسسات الدولية , الفيديو المتسبب في القبض علي فكري الهواري وقبض الأمن المصري على فكري الهواري مدير سلسلة هايبر وان بتهمة الإساءة لأجهزة الدولة، ضبطت أجهزة الأمن فجر اليوم الاثنين، فكري الهواري مدير سلسلة محلات #هايبر_وان، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة.

وأُلقي القبض على الهواري بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة أكتوبر لمباشرة التحقيقات.

يأتي القبض على الهواري بعد انتشار مقاطع مسجلة يسيئ فيها لأجهزة الدولة والشرطة، فتم ضبطه بقرار من النيابة العامة.

نيابة أكتوبر تنتهي من سماع أقوال فكري الهواري في اتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات

انتهت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر من الاستماع لأقوال فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر، لاتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة وعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان مدى صحتها من عدمه.

ووصل "فكرى" إلى سرايا النيابة بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ألقى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لبعض الشخصيات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.