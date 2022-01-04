تراند اليوم : باريس مباشر .. مباراة باريس سان جيرمان مباشر HD بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم ضد فان بث مباشر لعبة باريس سان جيرمان

مشاهدة مباراة فان وباريس سان جيرمان بث مباشر vannes oc vs paris sg في كأس فرنسا ، يستقبل ملعب بارك دي برانس مواجهه فريق باريس سان جيرمان وفريق فان اليوم ضمن منافسات فعاليات بطوله كأس فرنسا اليوم فى دورى ال 32 فى مباراه قويه بين الفريقين اليوم بعد ان استطاع كلا منهم الصعود من دور ال 64 بعد فوز فريق فان على فريق نادي واسكال وفريق باريس على حساب فيني

بعد ان فاز فى مباراه الجوله الماضيه فى الكأس على فريق فيني بثلاثه اهداف مقابل لاشئ يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراتة الثانية اليوم امام فريق فان ويسعى لمواصله الفوز لتحقيق هذا اللقب وسيخوض فريق باريس هذه المواجهه ببعض اللاعبين الاحتياطيين والشباب ويتصدر فريق باريس الدورى الفرنسي بفارق كبير عن اقرب ملاحقية فريق نيس

فى الجهه الاخري فريق فان الذى يلعب فى الدورى الفرنسى للهواة الذى يسعى اليوم الى تحقيق مفاجئة برغم معرفته صعوبه اللقاء فى مباراه اليوم واستطاع الفريق تخطي فريق واسكاال فى دور 64 بفوز عليه باربعه اهداف مقابل لاشئ ويتواجد الفريق فى دورى الفرنسي للهواة فى المجموعه الاولى ويتواجد فى المركز الثامن برصيد نقاط 18 نقطه جمعهم من 13 مباراه لعبها