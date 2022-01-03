تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشرة .. بث مباشر باريس سان جيرمان وفان HD ماتش باريس سان جيرمان مباشر HD

باريس سان جيرمان مباشرة بث مباشر باريس سان جيرمان وفان ماتش باريس سان جيرمان مباشر Paris Saint-Germain vs Vannes في الكأس، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وفان بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة العاشرة وعشرة دقائق على ستاد بارك دي برانس، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا، سيبحث باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم عن تحقيق الانتصار وحصد العلامة الكاملة من أجل الزحف للأمام بالبطولة والوصول للمرحلة النهائية، فريق باريس سان جيرمان فاز على فينيي-أولنوي بثلاثية دون رد في دور الـ32 من البطولة ويتطلع إلى البطاقة العبور لدور الـ16 وتحقيق أول انتصار في العام الميلادي الجديد، باريس سان جيرمان يعاني قبل لقاء اليوم من الغيابات بسبب تعرض أكثر من لاعب لإصابة بفيروس كورونا وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي إلى جانب 4 لاعبين وفرد بالجهاز الفني ولم يكشف النادي عن الأسماء بينما أعلن عن اسم ليونيل ميسي فقط

المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو طالب من لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء اليوم وحصد بطاقة العبور للدور القادم من البطولة مشيرا إلى أن كأس فرنسا مثل كأس إنجلترا وهو من أكثر البطولات إثارة، إنها مسابقة مهمة مثل دوري الأبطال، وأكد المدير الفني أنه يحترم المنافسين ويحب اللعب أمام الفرق الصغيرة والمغمورة، لأنها تكون مثيرة وحماسية، وسيخوض باريس سان جيرمان لقاء اليوم بعدد من اللاعبين البدلاء والشباب لمنح الفرصة أمام الجميع.

ماوريسيو بوكيتينو أن موقف كيليان مبابي، مهاجم الفريق مع النادي لا يمثل أي أزمة له وهو حر في مصيره سواء في البقاء أو الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الباريسية، وقال المدرب بالطبع نريد أن يستمر كيليان مبابي معنا لسنوات طويلة، ومواصلة الأداء الرائع الذي يقدمه منذ سنوات ولكن سنرى ما سيحدث.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام فان

كيلور نافاس، خوان بيرنات، برسنيل كيمبيمبي، عبدو ديالو، تيلو كيرير، دانيلو بيريرا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، جوليان دراكسلر، ماورو إيكاردي وكيليان مبابي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم امام فان في تمام الساعة 10:10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11:10 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 09:10 مساء بالتوقيت المحلي لغرينيتش، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وفان عبر شاشة بي إن سبورت أتش دي .