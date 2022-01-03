تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلي نادي يونيون سبورتيف جيندراماري ضد الأهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد سبورتيف جيندراماري بث مباشر ماتش الاهلي مباشر

الاهلي مباشر .. نادي يونيون سبورتيف جيندراماري ضد الأهلي مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد جيندارميري ناشونال us gendarmerie nationale vs al ahly اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا ، يبدا اليوم الموافق 16 اكتوبر فريق الاهلي رحله الحفاظ علي لقبه في دوري ابطال افريقيا خارج ارضه وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق جيندارميري ناشونال وذلك لحساب مباريات الدور الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي يلا لايف ، وسوف تلعب مباراه الاهلي و جيندارميري ناشونال علي ارضيه ملعب جينرال سيني كونتش وذلك في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الأهلي وجيندارميري ناشونال

فريق الاهلي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الذهاب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الاهلي هو حامل لقب دوري ابطال افريقيا في اخر نسختين من البطوله وهو يشارك ايضا في هذه البطوله لهذا الموسم بعد ان احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي ، فريق الاهلي الاهلي اليوم سوف يدخل المباراه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده خارج ارضه قبل مواجهه الاياب من اجل التاهل لدور المجموعات من البطوله.

موعد مباراة الأهلي وجيندارميري ناشونال

بينما فريق جيندارميري ناشونال فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق جيندارميري ناشونال كان قد وصل الي هذا الدور بعد ان تخطي الدور الاول من البطوله والتقي الفريق في هذا الدور مع فريق من بوروندي وقد تاهل الفريق علي حساب بمجموعه مبارتان الذهاب والاياب وذلك بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، فريق جيندارميري ناشونال هو الاخر اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده امام حامل اللقب فريق الاهلي.