تراند اليوم : نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 .. نتائج المراسلة 2021 الدورة الاستدراكية

نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 موجودة هنا الدورة الاستدراكية لجميع المعلمين متوفرة حصريا وقفط على الديوان الوطني للتعليم والتكوين ( ONEFD ) عن بعد أن اصدرته وزارة التربية الوطنية في الجزائر, اذ سيعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 خلال أيام ،كما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 بجميع المؤسسات التعليمية في وقت واحد.

نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021

سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021،وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني انها تنهي إلى علم كافة المترشحات والمترشحين لأمتحانالمراسة، أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين ( ONEFD ).

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ الحصول على نتائج الدورة الاستدراكية للمراسلة 2021 وﻃﺮﺡ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ ﻭاﺳﺘﻔﺴﺎﺭاﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ [email protected]