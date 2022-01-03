تراند اليوم : مباراة النصر والوحدة مباشر .. مباراة النصر والوحدة الاماراتي مباشر HD بث مباشر مباراة النصر اليوم HD بث مباراة النصر والوحدة

مباراة النصر والوحدة مباشر مباراة النصر والوحدة الاماراتي مباشر بث مباشر مباراة النصر اليوم رابط مباراة النصر تويترمشاهدة مباراة النصر والوحدة مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه النصر السعودي ضد الوحدة الإماراتي al nasr vs al wehda اليوم السبت في دوري ابطال اسيا ، حيث من المقرر اليوم ان يعودت فريق النصر لاستكمال مشوراه في دوري ابطال اسيا للموسم الحالي بمواجهه نظيره فريق الوحده الاماراتي اليوم الموافق 16 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري ابطال اسيا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه النصر السعودي و الوحدة الإماراتي اليوم علي ارضيه ملعب جامعة الملك سعود وذلك في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه ، واليوم كل فريق سوف يريد تحقيق نتيجه جيده للصعود الي نصف نهائي البطوله.

مباراة النصر والوحدة الإماراتي

فريق النصر السعودي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من دوري ابطال اسيا للموسم الحالي ، وكان فريق النصر قد تمكن من الصعود لهذا الدور بعد ان تمكن من تخطي فريق تراكتور الايراني في دور ال16 وقد حقق فريق النصر الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق النصر اليوم سوف يبحث عن تقديم عرض قوي امام الوحده من اجل الصعود الي الدور نصف النهائي من المنافسه علي الوصول الي النهائي.

موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي

فيما فريق الوحده الاماراتي فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من دوري ابطال اسيا للموسم الحالي ، فريق الوحده تاهل لهذا الدور علي حسابه نظيره الاماراتي ايضا فريق الشارقه في دور ال16 وتمكن فريق الوحده من الصعود من هذا الدور بعد ان حقق الانتصار عليه في ركلات الجزاء بنتيجه خمس اهداف مقابل اربع اهداف بعد ان تعادل الفريقين بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق الوحده هو الاخر اليوم سوف يريد تقديم اداء جيد وتحقيق الانتصار من اجل التاهل لنصف نهائي البطوله.